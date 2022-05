No es Rojas: la figura de San Lorenzo que buscarían en el mercado Boca y River

Para San Lorenzo, el semestre ya es un hecho y queda pensar en lo que se viene de cara a la próxima parte de la temporada, ya que no logró clasificar a la próxima ronda de la Copa de la Liga, internacionalmente no participó de ninguna copa y en la Copa Argentina quedó eliminado en primera ronda por Racing de Córdoba. Por lo tanto, a los de Boedo les queda únicamente pensar en una cuestión fundamental que es el armado de un plantel acorde para no seguir complicándose con los promedios, además de la contratación de un entrenador.

En este semestre plagado de conflictos y malas noticias para el Ciclón, sin dudas la mejor de todas fue la aparición de Agustín Martegani como figura rutilante del equipo. Con él, el Santo puede soñar con rearmar el equipo y aspirar a que un chico de las juveniles sea clave en la ofensiva azulgrana, aunque su buen nivel hace que otros equipos ya empiecen a interesarse en adquirir su ficha y por eso, San Lorenzo ya está atento al mercado no solo por las altas que tendrán que arribar, sino también a las bajas, sobre todo con la posibilidad de que su joya se vaya.

Sin embargo, no será fácil para el Ciclón mantenerlo, ya que en las últimas horas, se confirmó que tanto Boca como River están atentos a Martegani, ya que su talento parece haber conquistado a Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme y ambos querrían sumarlo a sus filas en junio según pudo confirmar el periodista partidario de San Lorenzo, Agustín Muzzu.

El ya reconocido youtuber que cuenta el día a día del Cuervo informó que desde ambos bandos del Superclásico quieren contar con el volante ofensivo producto del semillero azulgrana a partir del próximo mercado. Aún se desconocen ofertas de parte de los dos clubes y desde San Lorenzo no pretenden largarlo fácil, pero el interés es concreto según la información brindada por Muzzu.

Este interés de Boca y de River por un jugador del conjunto de Boedo se suma al que ya estuvo resonando las últimas semanas con la posible incorporación al Xeneize o al Millonario de Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de San Lorenzo que quedará libre en junio. Además, nuevamente un volante ofensivo aparece como un jugador por el cual se pelearán los dos clubes más grandes del país, como ocurrió en el último mercado con Facundo Farías. ¿Dónde jugará Martegani desde junio?