¿Por qué Independiente vs. Atlético Tucumán se suspendió y cuándo se jugará?

Después de lo que fue el desarrollo de la jornada entresemana, el fútbol argentino no detiene su marcha y se prepara para el desarrollo de la décima fecha en la Liga Profesional. Hasta aquí hay una gran paridad entre equipos no considerados grandes que pelean por el primer lugar, el cual tiene a Argentinos Juniors y Atlético Tucumán allí.

La realidad es que el "Bicho" y el "Decano" están en lo más alto con 19 unidades, seguidos por Platense y Godoy Cruz que suman 17, y cerrando el podio también compartido figuran Newell's y Huracán totalizando 16. De los grandes, Racing posee 15, San Lorenzo, River y Boca 12 e Independiente 8, claramente más lejos pero hay mucho camino por recorrer.

Sin embargo hay una novedad a tener en cuenta de cara a la décima cita. Independiente vs. Atlético Tucumán se suspendió y por ende tendrán que reprogramar el juego que iban a llevar a cabo el sábado 23 de julio a las 18:00 horas. Esto significa que los únicos encuentros a disputarse en dicho día serán los de Sarmiento vs. Colón y Central Córdoba vs. Racing.

+Liga Profesional: ¿Por qué Independiente vs. Atlético Tucumán se suspendió?

La realidad es que Independiente vs. Atlético Tucumán se suspendió por los incidentes acontecidos en la asamblea de socios del cuadro de Avellaneda, quienes viven un clima institucional muy caliente y eso se hizo notar en dicho acto, donde muchos hinchas se manifestaron en la sede social contra el actual presidente, Hugo Moyano, y el mismo culminó con la policía combatiendo contra los simpatizantes.

Ante ello, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) determinó suspender el encuentro por falta de organismos de seguridad para un duelo que solamente tiene presentes a los hinchas del "Rojo", aunque insistiendo con el actual contexto del club, busca preveerse unos posibles incidentes entre los fanáticos con la dirigencia.

¿Cuándo se jugará Independiente vs. Atlético Tucumán?

Independiente vs. Atlético Tucumán va a disputarse el domingo 24 de julio a las 11:00 horas desde el Estadio Ciudad de Vicente López sin presencia del público local. Esto no afectarán las actividades sociales que hayan en Platense, dueño de dicho recinto.