Un futbolista de elite que ya pasó por el fútbol argentino aseguró no sentirse cómodo en su actual equipo y en nuestro país los grandes le ponen el ojo.

¿Puede volver a Argentina? La estrella mundial que se cansó de su club: "Me gustaría irme ya"

El fútbol argentino atravesó un mercado de pases magnífico. A pesar del complejo momento económico que atraviesa el país, la Liga Profesional ha logrado repatriar grandes figuras: Darío Benedetto y Pol Fernández volvieron a Boca, Edwin Cardona arribó a Racing y River sorprendió a todos con los arribos de Esequiel Barco y Juanfer Quintero. Encima, ahora un crack mundial guiñó el ojo desde Qatar...

Actualmente en el fútbol catarí, el colombiano James Rodríguez hizo una declaración que generó cierta polémica: “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”. Claro, en Argentina ya le pusieron el ojo.

Aunque comenzó de manera polémica, James contó los aspectos positivos de su pasar por el Al Rayyan: “Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”.

Vale destacar que el zurdo que pasó por el Real Madrid jugó en Banfield entre el 2008 y 2010 antes de marcharse a Europa. Por eso, no sería descabellado pensarlo con la camiseta de alguno de los grandes de nuestro país. Boca y River siempre tientan. ¿Pesarán los colombianos de ambos en el próximo mercado?