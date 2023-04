Independiente se encuentra transitando una crisis extremadamente severa, no solamente desde lo futbolístico sino también desde lo institucional. Es que el Rojo no levanta cabeza en el marco de la Liga Profesional de Argentina, y, paralelamente, sufre problemas financieros realmente contundentes que no le permiten sacar la cabeza afuera del agua.

Así las cosas, Leandro Stillitano ya no es más el director técnico. De hecho, el fin de semana pasado, Pedro Monzón fue quien dirigió, de forma interina, al primer equipo en el empate como visitante de San Lorenzo de Almagro. Pero la directiva comandada por Fabián Doman no deja de trabajar pensando en un nuevo entrenador para el Rojo.

En medio de ese panorama, muchos nombres propios sonaron con fuerzas pero fueron descartados por un motivo u otro. Sin embargo, en las últimas horas, un director técnico apareció en escena y parece estar todo prácticamente listo para que se transforme en el nuevo entrenador de Independiente más temprano que tarde: Pablo Repetto.

¿Quién es Pablo Repetto?

Repetto es un director técnico uruguayo de 49 años de edad que ya se encuentra negociando con las máximas autoridades de Independiente. Tiene un estilo de juego un tanto más conservador que otros de los apuntados pero parece estar dispuesto a manejarse con el escaso material que tiene el Rojo en el plantel y en la caja fuerte.

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Repetto supo comandar a Fénix, Cerro, Blooming, Defensor Sporting, Independiente del Valle, Baniyas Club, Olimpia, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Nacional de Uruguay, su último equipo. En total cosechó ocho títulos oficiales: tres con Liga de Quito, tres con Nacional, uno con Fénix y otro con Defensor Sporting.