Ganar o ganar. River no tenía opción y cumplió con su cometido. El equipo de Martín Demichelis eliminó a Banfield en la semifinal de Trofeo de Campeones y jugará la gran final adeudada del 2020 ante Boca, su eterno rival. ¿Cuándo? ¿En dónde? Enterate de todos los detalles.

Tras superar al Taladro en el Mario Alberto Kempes, el Millonario se prepara para jugar una nueva final ante el Xeneize y los hinchas ya sacan el calendario para marcar la gran fecha. Enfrente, los de La Ribera se frotan las manos en búsqueda de revancha.

¿Cuándo juega el Superclásico ante Boca por el Trofeo de Campeones?

Si bien es un hecho que Boca y River jugarán la final del Trofeo de Campeones, según reveló el periodista Nicolás Distasio en ESPN F12, no hay intención de que haya un Superclásico a esta altura de la temporada y, además de dar los motivos, aseguró que se jugará más adelante. ¡Todavía no hay fecha!

"De una buena fuente me dicen que ni Boca quiere jugar una posible final con un Ibarra debilitado ni River quiere una final en el comienzo de la era de Demichelis", dijo Distasio. Y no se quedó allí: "No hay fecha: primero era en marzo, se pasó a mayo y ahora puede pasar para agosto". ¡A esperar qué dice la AFA!