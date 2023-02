El exdefensor, homenajeado este domingo en el estadio de River, trazó un paralelismo que no demoró en generar polémica.

Este domingo, en la previa del encuentro entre River Plate y Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, los campeones del mundo en Qatar 2022 pero también los que tocaron el cielo con las manos en Argentina 1978 y México 1986 fueron homenajeados por el conjunto del barrio porteño de Núñez.

Esto coincidió con el reestreno del Estadio Monumental, el cual llevó a cabo grandes obras para remodelarse y para ampliar la capacidad. Y en esa fiesta que culminó con la victoria por 2-1 de los encabezados tácticamente por Martín Demichelis estuvo Oscar Ruggeri, alguien que supo ser campeón del mundo con Argentina y también con River.

En ese contexto, algunas horas después de dicha participación, el Cabezón dijo presente en 'ESPN' y allí trazó un paralelismo entre el Monumental y la Bombonera que no demoró en desatar la polémica. De hecho, el exdefensor mantuvo un cruce verbal bastante fuerte con Martín Costa, periodista deportivo que cubre la actualidad de Boca.

"Hay que terminar con eso de que en ese arco atajó tal. Hay que hacer una cancha. Cuando hacen las encuestas de que vamos a hacer tal cosa y tal otra hay un montón de gente que después va y te putea porque no enetra. En River te entran 85.000 personas y en Boca te entran 45.000. Vos tenés una mentalidad de hace 70 años. Yo no estoy diciendo que cambien los lugares, yo digo que hagan los estadios como corresponde. Lo de River fue impresionante", tiró Ruggeri.

Esto, como no podía ser de otra forma, generó la reacción de Costa: "Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio pero por algo la gente dice que no. Es la gente la que decide. En el mundo se habla de la Bombonera, ¿qué quieren inventar? No se habla de otra cosa en el mundo. Tienen que buscar la manera de ampliarla".