Augusto Batalla no defendió el arco de San Lorenzo este domingo ante Platense, porque tuvo que ser reemplazado a último momento. ¿Qué fue lo que pasó con el arquero del Ciclón?

San Lorenzo: ¿Por qué no atajó Augusto Batalla ante Platense?

San Lorenzo consiguió un agónico triunfo en tiempo de adición este domingo jugando como local ante Platense, lo que podría permitirle acercarse a la cima de la Liga Profesional de Fútbol en el caso de que River no logre salir victorioso del clásico que esta noche disputará en el Monumental ante Independiente.

Las cosas habían comenzado torcidas para el equipo que conduce Rubén Darío Insúa desde la previa, porque minutos antes de la hora de inicio del encuentro se confirmó la baja de Augusto Batalla, quien fue reemplazado por Facundo Altamirano, quien había atajado en las dos primeras fechas de la Liga Profesional, ante Arsenal y Lanús.

¿Pero cuál fue el motivo de la inesperada baja de Batalla? El ex-River, que viene teniendo grandes actuaciones con El Ciclón, amaneció con una descompostura estomacal que además le provocó fuertes dolores en la zona, por lo que si bien se esperó un tiempo prudencial por si mostraba alguna evolución, se lo terminó desafectando incluso del banco de suplentes.

La ausencia de Batalla no terminó afectando a San Lorenzo, que no sufrió mayores sobresaltos en un encuentro al que no le sobraron las ocasiones de peligro y que lo terminó ganando cuando se llevaban disputados dos minutos de tiempo adicional, gracias a un tanto de Rafael Pérez.