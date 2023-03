Independiente viene de igualar ante Barracas Central y ahora buscará recuperarse contra Colón, el sábado en el Libertadores de América. A pesar de que el equipo de Leandro Stillitano inició su participación en la Liga Profesional con un triunfo frente a Talleres, con el correr de los partidos el sendero se llenó de piedras, los resultados no aparecieron y el DT quedó en el ojo de la tormenta.

Por medio de las redes sociales, los hinchas del Rojo piden por la salida de Stillitano. Incluso, en el estadio lo han silbado y reprobado con algún que otro insulto. Pero después de que el infierno se acercara más que nunca para el Diablo, quien apareció para poner un límite a la situación, fue Fabián Doman, el presidente del club.

"Lo que pase o no pase el sábado, depende de él. Lo conozco y sería una pena que no siguiera", manifestó en diálogo con el programa partidario La Visera. A pesar de que sostuvo que no le gustaría que se marchara, Doman tuvo que inmolarse en su rol de mandamás, dejar de pensar como un hincha y marcarle la cancha al entrenador.

A raíz de esto, por medio de una entrevista que brindó en D-Sports Radio, el DT del Independiente fue clarito: "No escuché las declaraciones del presidente. Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador". Pero fue más allá, y sin pelos en la lengua: "No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores".

El clima por Avellaneda está que arde, y no solamente se debe a las altas temperaturas que se registran hace varias semanas. El futuro de Independiente está en las manos de Stillitano, quien ya recibió un aviso.