"Hay que saber decir adiós". Ese fue el posteo que realizó en una storie de Instagram Emiliano Vecchio tan solo horas después de la derrota de Rosario Central ante Boca por 2 a 1 en el José Amalfitani, llenando de incertidumbre así no solo al público canalla, sino a todo el fútbol argentino ante la duda de perder a una de las figuras de nuestro fútbol.

En dicho posteo, parecía dar a entender que iba a ponerle punto final a su carrera a los 33 años y siendo el motor de juego de Rosario Central en apenas 3 fechas de la Copa de la Liga. Sin embargo, rápidamente fueron varios los allegados al jugador que brindaron tranquilidad al afirmar que aquella publicación fue por la bronca de haber perdido el encuentro ante Boca y sentir responsabilidad de la derrota por haber fallado el penal que le contuvo Agustín Rossi cuando todavía estaban 0 a 0.

Más allá de estos dichos sobre los posibles motivos del llamativo posteo de Vecchio, hasta que no saliese el jugador o el club a aclarar el panorama, no iba a estar claro al 100% a lo que se quiso referir el talentoso 10.

Esto llegó este lunes en manos del propio Vecchio, casi dos días después de lo redactado en Instagram, y ésta misma fue la forma de manifestarse para aclarar lo que escribió en aquella storie. Allí escribió: "El domingo me sentí responsable de la derrota. Era un partido especial para mi y queríamos ganarlo".

Así, siguió: "Hicimos un gran esfuerzo. Sentí una frustración y un vacío que nunca había sentido en el fútbol. Eso me llevó a realizar una publicación de forma impulsiva y desafortunada. A veces el amor por esta camiseta (la de Rosario Central) me lleva a situaciones difíciles de manejar. Tenemos un sueño y sé que lo vamos a cumplir. Todos juntos". Luego de este mensaje, no quedan dudas, hay Vecchio para rato en el Canalla y en el fútbol argentino.