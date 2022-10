Pese a la derrota, el ex-Boca no ocultó su alegría por haberle convertido al Millonario. En las redes estuvo picante...

Cuando el cartel electrónico marcó el ingreso de Mauro Zárate, el Monumental se transformó. Los recuerdos de la final de Madrid no tardaron en aparecer y los silbidos llovían ante cada intervención del 10. Pasaron pocos segundos hasta que el ex-Boca convirtió el descuento de Platense ante River, aunque no alcanzó para evitar el triunfo local.

Pese a la derrota, no fue un gol más para el ex-Lazio: es la primera vez que le convierte al Millonario tras haberlo enfrentado diez veces con distintas camisetas. Cuando la pelota entró no ocultó su alegría y, horas después, subió una historia a Instagram con cargada incluida.

Resulta que Mauro se retiró del campo de juego y un hincha le arrojó una botella. El delantero compartió ese momento y escribió: "Acá claramente vemos DESCENDER desde la tribuna una botella de agua sobre mi...". Con emojis de risa inluidos.

+ El gol de Zárate a River

El exfutbolista de Boca ingresó al campo de juego a los 21' del complemento y tardó apenas cuatro minutos en convertir. Después de un soberbio remate de Vicente Taborda que se estrelló en el travesaño, Mauro la paró y definió con el arco a su merced.