Un ex River, el plan de Racing para evitar que el Millonario sea campeón

Desde la asunción de Fernando Gago como entrenador, Racing aún no ha podido despegar y la racha de resultados es adversa: 3 derrotas en 4 partidos, con la Academia fuera de los puestos de Copa Sudamericana. Para colmo, este jueves deberá visitar a River con la alta probabilidad de que el Millonario pueda dar la vuelta olímpica por su consagración en la Liga Profesional.

Si este martes Talleres no logra vencer a Gimnasia en la apertura de la fecha 22 del campeonato, una victoria de La Banda le significará la obtención del campeonato. Del otro lado de la vereda no querrán darle el gusto al conjunto de Marcelo Gallardo y "Pintita" prepara el partido más importante desde que asumió en la Academia.

Para el encuentro del jueves, Fernando Gago contará con un futbolista con pasado en Núñez para intentar llevarse puntos del Estadio Monumental. Sucedió que Lucas Orban fue indultado por Racing ante la suspensión de Leonardo Sigali y el DT del club de Avellaneda necesita recuperar al defensor para que llegue en óptimas condiciones para jugar ante River.

Orban no juega un partido oficial desde mediados de junio y no se trata de una grave lesión. ¿El motivo? El futbolista fue separado del plantel por decisión de Juan Antonio Pizzi, por entonces DT de la Academia, debido a que no lo tenía entre sus planes. En vez de marcharse del club, el defensor prefirió seguir percibiendo el suelo que cobraba en Racing a pesar de venir entrenando hace varios meses con el plantel de Reserva. Debido a las urgencias que le surgieron al equipo de Gago, "Pintita" lo subió al primer equipo y tiene todas las fichas para ir desde el arranque en el Monumental.