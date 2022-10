Gente corriendo en el terreno de juego. Desesperación. Algunos cantaban en contra de la dirigencia, otros insultaban a la policía y los futbolistas quedaron en el medio. Boca vs. Gimnasia dejó de ser una final anticipada de la Liga Profesional y se convirtió en una locura. En plena barbarie en el Bosque de La Plata, Brahian Alemán tuvo un gran gesto con los hinchas.

El Xeneize y el Lobo comenzaron a jugar con algunas demoras por las bombas de humo que dispuso el local para el recibimiento. Aunque claro, sólo pudieron disputar 8 minutos y el juez del encuentro tuvo que suspenderlo por la represión policial, que comenzó afuera e impactó adentro. Entre todo el caos, el 10 de Gimnasia se mostró más humano que nunca.

Emocionante: esto hizo Brahian Alemán en plena barbarie en el Bosque de La Plata

Al igual que lo hizo Marcos Rojo (entendiendo que la rivalidad que lo identifica con Estudiantes no lo hace enemigo de los hinchas del Lobo), Brahian Alemán rápidamente corrió hacia el banco de los suplentes, agarró todas las botellas que había y las arrojó a la tribuna. Allí, cientos de hinchas afectados por el gas lacrimógeno se lo agradecieron. ¡Un 10 en todo sentido!

Claro que no fueron los únicos Alemán y Rojo. Leandro Morales, defensor del local, también corrió a la tribuna a buscar a los suyos. "No entendíamos nada. Tengo un nene de 2 años y no podía respirar. Lo llevé al vestuario y me quebré", contó luego.