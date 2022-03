Es sabido que Pablo Pérez es de los jugadores más temperamentales del fútbol argentino. Pero hay situaciones del juego que resultan totalmente evitables y que, con hacerlas, caldean un partido que puede llevarse más calmo, más si se trata de un duelo caliente en sí como un clásico de Rosario en el Gigante de Arroyito.

Luego de unos primeros minutos en el cotejo rosarino donde no pasaba mucho más que las típicas fricciones de un clásico rosarino, el capitán de Newell's cometió una acción completamente evitable.

En zona defensiva, luego de entregar la pelota para un pase a un compañero, Pablo Pérez sufrió la marca de Marco Ruben, quien buscaba recuperar la posesión para Rosario Central, quien venía siendo más en los primeros 45 minutos.

Tras no poder recuperarla, Ruben se dio vuelta y descuidó su espalda, a lo que el ex Boca le dio un insólito correctivo en la nuca que el árbitro Pablo Echavarría no vio y por ende no cobró nada, pero era una jugada para amarilla o roja por la alevosía de la jugada. Luego, minutos más tarde, fue amonestado por otra acción. No aprende más...