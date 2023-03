Los primeros 45 minutos de Boca ante Instituto son, para el conjunto de Hugo Ibarra, totalmente para el olvido. Sin ideas claras y sin mejorías respecto a la caída en la fecha anterior frente a Banfield, el Xeneize se marchó al descanso en La Bombonera perdiendo por 2 a 1 ante un conjunto cordobés que se encuentra disputando sus primeros partidos en primera luego de lograr el ascenso en 2022.

Pese a que ante Banfield no hubo un buen rendimiento, el entrenador de Boca optó por hacer leves variantes en el mediocampo y la defensa, pero sostuvo el mismo esquema que no le da sus frutos y por eso, contra la Gloria no la está pasando nada bien en su casa.

La impaciencia en los hinchas se empezó a notar desde hace días. Es que entre el rendimiento en los últimos partidos y la derrota frente a Banfield, los fanáticos xeneizes pretendían este domingo en La Bombonera dar vuelta el contexto y volver a ser protagonista de un encuentro y del torneo. Sin embargo, nada fue más alejado que eso.

Por eso, cuando Instituto convirtió el segundo gol en la parcial derrota en Brandsen 805, los hinchas explotaron y comenzaron con el cántico de cancha en el que buscan motivar a sus jugadores, pero con un dejo de enojo. "Movete Xeneize, movete. Movete, dejá de joder. Esta hinchada está loca, hoy no podemos perder", entonaron desde las tribunas de La Bombonera.

Luego, se sumó durante varios minutos "vamos Xeneizes, que tenemos que ganar". Un pedido que se sostuvo durante gran parte del primer tiempo y que de momento, el equipo dentro de la cancha no está pudiendo cumplir. El clima en La Bombonera no sería exactamente de fiesta. Tensión total.