Tras la histórica goleada de Banfield a Boca por 3 a 0 en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional, se viralizó la imagen del entrenador Claudio Vivas con un cartel en la mano en pleno partido. "Juntemos toques", decía el papelito que mostró el DT del Taladro que posteriormente lo fundamentó.

"A mi me tocó venir varias veces a la cancha de Boca y la última vez que vine como técnico me comí tres. El mensaje no llega, vos le decís una orden a un jugador y no escucha. La hinchada grita todo el partido y se me ocurrió que el mensaje llegue escrito", aclaró Vivas luego del encuentro en diálogo con ESPN.

A raíz de la viralización del cartel, los jugadores de Banfield decidieron gastarle una broma al DT... ¡con su hija! "Aguante el taladro y qué linda está la Mica", escribió Agustín Urzi, futbolista del Taladro, para luego expresar: "Ojalá se me pueda dar". Ramiro Cabrera, uno de sus compañeros, no pudo contenter la risa y soltó: "Es un desubicado".

Vivas no se quedó con los brazos cruzados y rápidamente respondió ante las cámaras de TyC Sports. "Agustín Urzi, no te pases que Micaela tiene novio", escribió el entrenador en papel para reeditar lo sucedido en La Bombonera y, de paso, contestarle al jugador del Taladro que se animó a bromear con la hija del DT.