Después de dos partidos consecutivos sin poder ganar como visitante, Racing encontró motivos para volver a sonreír luego de una laboriosa victoria contra Platense por 1 a 0 gracias al gol de Maxi Romero en el arranque del segundo tiempo. Sin embargo, el partido tuvo un final caliente y Fernando Gago no podrá contar con una figura clave ante Unión el próximo fin de semana por Liga Profesional.

Tras el último pitazo de Facundo Tello en el Estadio Ciudad de Vicente López, todas las cámaras apuntaron al arco defendido por Gabriel Arias. El futbolista de la selección chilena había recibido insultos durante los noventa minutos del cotejo y, habiéndose consumado la victoria de la Academia, se descargó feo.

El arquero de Racing le devolvió los agravios a parte de la popular local, sumando una serie de gestos obscenos que desencadenaron una batahola en el área debido a la reacción de los futbolistas de Platense que arremetieron contra Arias por los ademanes. Como consecuencia, la pieza clave del equipo de Gago vio la tarjeta roja y se perderá el cruce contra el Tatengue.

"No fue una actitud correcta hacer gestos a la tribuna de Platense. Fue un error y me hago cargo. Exploté contra cuatro personas que se pasaron el partido insultando a mi familia. Fueron muy hirientes, pasaron los límites y no lo aguanté mas", explicó Arias ante los medios mientras se retiraba de la cancha, en un claro signo de arrepentimiento por lo sucedido.

Como si fuera poco, el arquero fue demorado en las inmediaciones de la cancha del Calamar y tuvo que trasladarse a la comisaría de Vicente López para declarar y firmar acta debido a los incidentes en el partido contra Platense. Sin dudas, una noche que generó más dolores de cabeza que sonrisas.