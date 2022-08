Platense perdía 1-0 ante Banfield y el estadio en Vicente López era una caldera. Por ello, cuando empató el encuentro de penal, Mauro Zárate enloqueció contra un plateísta. Y aunque muchos pensaron que iba a pedir disculpas... El ex Boca redobló la apuesta en sus redes sociales, aunque salvó a "los que alientan hasta el final".

Mientras el resultado estaba en contra, desde la platea del Calamar ocurrió lo que suele ocurrir en todos los clubes que no atraviesan su mejor momento. Sí, algunos dejaron de lado el aliento y lo transformaron en insultos para un puñado de futbolista. Por ello, Zárate explotó y ¡hasta fue más allá con su explicación!

Zárate se descargó en Instagram después de gritarle el gol a un plateista: "Sepan que..."

"Gran triunfo de todo el grupo. Gracias a los que alentaron hasta el final", comenzó con tranquilidad MZ. Y luego levantó el tono para hablarle a los que les dedicó su gol desde los doce pasos: "Y a los pocos que no, sepan que puteando a los pibes no ayudan, los perjudican. Conmigo lo que quieran".

Por otra parte, cabe destacar las palabras del DT Omar De Felippe al respecto en la conferencia de prensa: "Hablé un poco con él (Zárate). Hablé lo necesario. No me gustó, no está bueno. Tienen que entender que tenemos sangre en las venas. Los jugadores, nosotros. A veces creemos que puede haber injusticia. Las cosas pueden salir pero los pibes no aflojan. De todas maneras, no estoy de acuerdo".