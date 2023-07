537 minutos dividido en 19 partidos en los que aportó un gol son los números de lo que fue la primera temporada de Matías Soulé en el primer equipo de la Juventus, en la que comenzó siendo alternativa y logró jugar algunos encuentros desde el inicio, ganándose la convocatoria al Mundial Sub 20.

Disfrutando de sus vacaciones en Argentina, a la espera de regresar a Italia para comenzar la pretemporada con la Vecchia Signora, el delantero de 20 años habló con youtuber Ezzequiel, y allí fue consultado sobre si jugaría en River o Boca, a pesar de ser hincha de Independiente.

“La verdad no sé, mi familia la que no es de Independiente es de River y por mi abuela diría River, pero Independiente es el que tiene prioridad, me encantaría jugar mucho más adelante”, afirmando que su sueño es jugar en el equipo de Avellaneda.

Por otro lado, también se refirió a su futuro cercano, pensando en la próxima temporada: “Tengo que ver, todavía no sé, obviamente quiero jugar mucho más, siento que estoy para jugar más. Cuando vuelva de las vacaciones me dirán y evaluaré que tendré que hacer. Si me quedo es porque jugaré más y si no me iré para jugar más”, tiró.