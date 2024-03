Adam Bareiro le respondió a Juan Román Riquelme en la previa del Boca vs. San Lorenzo

Cada vez que Juan Román Riquelme elogia a un jugador que no está identificado con Boca es noticia. Hace unas semanas, le tocó a Adam Bareiro. El 9 de San Lorenzo fue ponderado por el presidente del Xeneize, que lo mirará desde su palco este sábado a las 17 en La Bombonera.

En diálogo con ESPN, el goleador agradeció el cumplido de Román: “Es como lo de (Luis) Suárez, recibir elogios de esa gente que tiene espalda en el fútbol, con linda trayectoria, en lo personal es algo muy lindo, me llena de orgullo que se acuerden de mí y mi trabajo, me motiva para seguir trabajando y mejorando“.

En su momento, Riquelme habló maravillas del paraguayo: “El nueve de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo y el fútbol para mí es eso porque el que juega mal y compite pasa a ser bueno; el que es bueno y compite se convierte en muy bueno, y el que es muy bueno y compite ya es Messi”.

Bareiro palpitó su primer partido en La Bombonera.

El delantero no ocultó su ansiedad por jugar por primera vez en la cancha del Xeneize: “Boca es uno de los rivales contra los que más me gusta jugar. Tuve dos participaciones y pude convertir goles. Es algo muy lindo y lo disfruto un montón. Ahora me va a tocar jugar mi primer partido en La Bombonera“.

Y agregó: “De chiquito, cuando en Paraguay miraba los partidos partidos de Boca, era consciente de lo que generaba la gente en ese estadio. Ahora me va a tocar verlo en primera persona”.

“Voy muy convencido de hacer bien las cosas y que a San Lorenzo le vaya bien. Tenemos un historial positivo y hay que mantenerlo. Lo voy a disfrutar el doble porque va a ser la primera vez que esté en esa cancha”, concluyó.

¿Cuándo se juega Boca vs. San Lorenzo?

El clásico entre el Xeneize y el Ciclón está programado este sábado 30 de marzo a las 17 horas en La Bombonera. Dicho compromiso tendrá como árbitro a Nazareno Arasa.