AFA analiza cambiar de día la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

La Asociación del Fútbol Argentina había confirmado el 13 de noviembre como fecha en las últimas horas, pero esto podría modificarse por los amistosos de la Selección Argentina.

La Supercopa Argentina 2026 podría cambiar de día. La AFA había confirmado en las últimas el viernes 13 de noviembre como la fecha para la final entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, pero la Selección Argentina provocaría una modificación en el calendario de ambos equipos.

La Albiceleste dio a conocer que enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y el 17 del mismo mes a Costa Rica -en Córdoba- en el marco de la próxima fecha FIFA. En este contexto, según pudo saber Bolavip, la AFA está analizando mover la Supercopa Argentina al jueves 12 de noviembre para que no se pise con el primer partido.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. pic.twitter.com/iQKawX2MI1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

La situación todavía está en veremos y aún no se comunicó ninguna decisión oficial, pero todo apunta a que la Asociación del Fútbol Argentino cambiará la fecha de la Supercopa a horas de haberla anunciado. Además, es importante mencionar que la sede y el horario no se dieron a conocer hasta el momento.

¿Otra fecha que le cambian a Estudiantes de La Plata?

De concretarse, esta sería la segunda vez en el año que a Estudiantes le mueven la fecha de una final. Cabe recordar que la Supercopa Intercontinental contra Rosario Central estaba programada inicialmente para marzo, pero este partido se terminó jugando el 26 de septiembre; es decir, seis meses después de lo anunciado en un principio.

Jugadores de Estudiantes luego del primer tiempo ante Flamengo por Copa Libertadores (Getty Images)

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AFA sancionó a Verón y a Estudiantes

1°) Sancionar al Presidente del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Juan Sebastián Verón, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.

2°) Sancionar al Vicepresidente 2° del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Pascual Caiella, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego e intervención en los incidentes registrados al término del encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.

3°) Sancionar al Director Deportivo del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Marcos Alberto Angeleri, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y desaprobación hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso f), 13 y 23 del Código Disciplinario.

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4°) Sancionar al Club Estudiantes de La Plata con una multa equivalente a quinientas (500) v.e., en razón de las infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de su delegación en el campo de juego y en el sector de vestuarios, y de conformidad con las facultades de determinación y graduación de las medidas disciplinarias que corresponden a este Tribunal (arts. 5, 7, 12 apartado 3 inciso a, y 23 del Código Disciplinario).