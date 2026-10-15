Claudio Úbeda reveló que quiere ser DT de Racing: “Es imposible decir que no”

El ex entrenador de Boca confesó que busca llegar a la Academia en el futuro, pero aún no recibió un llamado de Diego Milito.

Racing transita una crisis deportiva, en la que estuvo muy lejos de cumplir los objetivos en 2026. De hecho, a raíz de los resultados, a mitad de año se fue Gustavo Costas, luego Juan Pablo Vojvoda duró dos meses en el cargo y ahora está en un interinato. En medio de ese contexto, Claudio Úbeda se postuló como posible entrenador en el futuro inmediato.

Cabe recordar que ya tuvo dos interinatos como director técnico de la Academia. El primero fue en 2016, donde apenas dirigió dos partidos y luego otro ciclo en 2021 donde estuvo al frente del plantel en 13 encuentros. Además, vale resaltar que el Sifón y Diego Milito salieron campeones del Apertura 2001 en el elenco de Avellaneda, por lo que se conocen hace décadas.

Claudio Úbeda y Diego Milito, ex compañeros en Racing.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports Radio, el entrenador fue contundente. “Cómo no voy a querer dirigir a Racing. Es imposible decirle que no“, sentenció Úbeda en primera instacia ante la pregunta sobre si quiere ser el director técnico de la Academia. “Pero hay que saber cuándo hablar y cuándo no. No me llamaron“, reveló también.

No conforme con esa tajante declaración, redobló la apuesta y fue por más. “La expectativa, con mi cuerpo técnico, la tenemos a futuro“, aseguró el Sifón frente al micrófono como posible paso próximamente. Y por si había dudas de quiénes lo acompañarían, el ex DT Boca, además manifestó: “Mi grupo de trabajo es el mismo con el que trabajé en Boca“.

Claudio Úbeda durante su interinato en Racing.

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Los números del ciclo de Vojvoda en Racing

Juan Pablo Vojvoda había llegado a fines de junio como reemplazante de Gustavo Costas, que se fue de la institución con mucha polémica. Sin embargo, apenas estuvo 13 partidos al frente del plantel profesional del conjunto de Avellaneda, que solo acumuló malos resultados. En ese sentido, su paso por el club dejó un saldo de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

El oriundo de General Baldissera, en la Provincia de Córdoba, tenía contrato hasta junio de 2027 pero eso poco importó puertas adentro. De hecho, de los cuatro triunfos que cosechó durante su estadía, dos fueron por la Copa Argentina (contra Belgrano y Defensa y Justicia) y solamente ganó dos cotejos por el campeonato, lo que lo mantiene en la antepenúltima posición.

Juan Pablo Vojvoda, ex DT de Racing. (Getty Images)