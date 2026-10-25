Alineaciones de Central Córdoba y Vélez para el duelo de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026

El Ferroviario y el Fortín se encuentran frente a frente en Santiago del Estero buscando tres puntos realmente importantes en el Clausura.

Este domingo, en el marco de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Central Córdoba y Vélez Sarsfield se encuentran frente a frente con el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero como testigo y como escenario.

Por un lado, el conjunto Ferroviario llega a este compromiso envuelto en grandes necesidades como consecuencia de su flojo desempeño en la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. De hecho, naufraga en el fondo de la tabla de posiciones.

Paralelamente, el Fortín que comanda estratégicamente Guillermo Barros Schelotto lo hace con un pie y medio en los octavos de final del Torneo Clausura y sin bajar los brazos en el marco de la disputa por quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual.

Probables formaciones de Central Córdoba y Vélez

CENTRAL CÓRDOBA: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yonatán Casermeiro, Alejandro Maciel, Diego Cáceres; Matías Vera; Lucas Sequeira, Marco Iacobellis, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos.

VÉLEZ: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Thiago Policella, Manuel Lanzini, Álvaro Montoro; Ronaldo Martínez.

La previa de Central Córdoba vs. Vélez

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Las posiciones del Torneo Clausura