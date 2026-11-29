El Fortín perdió por penales ante Independiente en condición de local y quedó afuera en cuartos de final.

Vélez quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 luego de caer por penales ante Independiente en el Estadio José Amalfitani. Tras un 0-0 en los 90′ y un gol para cada lado en el tiempo extra, el partido se definió a favor del Rojo en la tanda y ahora el Fortín ya piensa en el próximo año.

Sin embargo, todavía no es seguro que el nuevo semestre vaya a ser con Guillermo Barros Schelotto a la cabeza y precisamente sobre eso habló el director técnico en la conferencia de prensa luego del partido.

“Lo venía hablando con la directiva de sentarnos una vez que termine el torneo. En todo diciembre seguramente dialogaremos y llegaremos a un acuerdo, será tiempo de ponernos de acuerdo ahora”, manifestó el entrenador.

Guillermo Barros Schelotto sobre la renovación como entrenador de #Vélez. pic.twitter.com/DoNCqI2iPv — VÉLEZ LATE (@VelezLate) November 29, 2026

El cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2026

Lado izquierdo de la llave

River Plate

Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central / Barracas Central

Boca Juniors / Gimnasia La Plata