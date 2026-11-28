En Liniers, el Fortín y el Rojo abren los cuartos de final en búsqueda un boleto a semis.

En el Estadio José Amalfitani, por los cuartos de final del Torneo Clausura, Vélez e Independiente se enfrentarán para conocer al primer semifinalista del certamen. Este encuentro comenzará a las 20.00 horas y será dirigido por el bahiense Facundo Tello.

El Fortín viene de sufrir en el alargue y eliminar por penales a Belgrano en condición de local, luego de igualar 2 a 2 en los 120 minutos reglamentarios. Al igual que en ese encuentro, no podrá contar con Simón Escobar y Juan Cruz Policella, afectados a la Selección Argentina Sub 17.

Independiente, por su parte, venció 2 a 1 a Argentinos Juniors en La Paternal para llegar a esta instancia. La mala noticia para el entrenador Jadson Viera es que no podrá contar con dos titulares, como lo son Chimy Ávila y Santiago Arias a causa de distintas lesiones musculares.

Las formaciones de Vélez e Independiente

Vélez : Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez.

: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

El equipo arbitral de este partido