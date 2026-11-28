En Liniers se abren los cuartos de final con uno de los cruces más destacados de esta ronda.

En el Estadio Jose Amalfitani, Vélez Sarsfield e Independiente se ven las caras este sábado por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 20, el encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El Fortín viene de dejar en el camino a Belgrano como local y por la vía de los penales, mientras que el Rojo triunfó ante Argentinos Juniors en La Paternal. El ganador de esta llave esperará en semifinales por Instituto o River, que juegan más tarde en Alta Córdoba.