Alineaciones de Defensa y Justicia e Instituto para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Defensa y Justicia recibe a Instituto este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello. Defensa y Justicia viene de ganarle 2-0 a Unión y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Instituto viene de empatar 2-2 con Boca Juniors y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Defensa y Justicia e Instituto
Defensa y Justicia (4-3-3): Matías Borgogno, Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez, Maximiliano Porcel, David Barbona, César Pérez, Jeremías Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.
Instituto (3-4-2-1): Marcos Ledesma, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Jeremías Lázaro, Hernán De La Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Nahuel Luna, Diego Sosa, Matías Tissera. DT: Diego Flores.
Bajas y ausentes de Defensa y Justicia e Instituto
Defensa y Justicia:
- Fernando Román (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)
- Santiago Sosa (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Instituto:
- Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
La previa de Defensa y Justicia e Instituto: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 16 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Norberto Tomaghello
- Historial: 20 cruces — Defensa y Justicia ganó 6, Instituto ganó 11 y empataron 3
- Último antecedente: 07/04/2026: Instituto 2-0 Defensa y Justicia
- Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Talleres, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Instituto: vs. Deportivo Riestra, martes 27 de octubre