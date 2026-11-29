El Millonario jugó el mejor partido de la era Ponzio, se metió en las semifinales del Clausura y ahora recibirá a Independiente en el Monumental.El DT silenció las críticas y alimenta la ilusión de definir el título ante Boca.

Más allá de las deficiencias del formato, los playoffs del fútbol argentino están regalando emociones fuertes, y River acaba de dar un golpe sobre la mesa con una enorme victoria en Córdoba ante Insitituto.

El Millonario jugó el mejor partido del ciclo de Leonardo Ponzio. De hecho, debió haber goleado y no sufrido hasta la última jugada para quedarse con la clasificación. La falta de puntería estiró el suspenso: River erró dos penales (Sebastián Driussi reventó el palo y el arquero Ledesma le tapó el remate a Thiago Almada), mientras que Ángel Correa desperdició cinco o seis situaciones claras, al igual que Lucas Beltrán y el propio Almada.

A pesar de los goles errados, el funcionamiento colectivo dejó puntos altísimos: Espíndola la rompió, Ortega tuvo un gran partido hasta ser reemplazado por Marcos Acuña, el arquero Beltrán volvió a responder con seguridad y Gonzalo Montiel regresó a las canchas con su especialidad, convirtiendo un gol.

🏆👀 "PONZIO ESTÁ A DOS VICTORIAS DE SEGUIR SIENDO EL TÉCNICO DE RIVER EN 2027"



El análisis de @TotiPasman sobre el triunfo del Millonario y los playoffs del fútbol argentino. pic.twitter.com/lkBamdPREy — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 29, 2026

Semifinales soñadas y el morbo de un Boca – River en La Plata

Muchos daban por muerto a River después de perder el Superclásico en la cancha de Boca, pero el equipo demostró estar más vivo que nunca y tiene chapa de candidato. Con un plantel que reúne a Montiel, Almada, Correa, Driussi, Beltrán y Ortega, es imposible no ponerlo en la pelea por el título.

Ahora, el Millonario recupera la localía para recibir a Independiente en el Monumental, en una semifinal que asoma 50-50 para cualquiera. Sin embargo, el morbo ya está instalado en todo el país: si River elimina al Rojo y Boca hace lo propio ante Gimnasia y avanza en su llave, el fútbol argentino tendrá la cuarta final Superclásica de la historia, nada menos que en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

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Ponzio, una máquina de ganar que espanta a Ramón Díaz

El gran ganador de la jornada fue Leonardo Ponzio. Quienes hace poco pedían que lo rajen y aseguraban que tenía los días contados hoy ven cómo el entrenador está a apenas dos victorias de cumplir su gran objetivo: seguir siendo el técnico de River en 2027.

Los números lo respaldan con contundencia: ganó 9 de 12 que dirigió y se convirtió en una auténtica máquina de sumar triunfos. Con este presente arrollador, Ramón Díaz ya puede ir empezando a tirar el currículum en Brasil o en Arabia, porque Ponzio pisa cada vez más fuerte y, a esta altura, la dirigencia ya debería ratificarlo en el cargo para la próxima temporada.