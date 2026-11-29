El defensor de River criticó el arbitraje de Nazareno Arasa en el partido ante la Gloria en Córdoba.

Luego de tanta polémica por la sede elegida, Instituto recibió a River en Alta Córdoba en los cuartos de final del Clausura y el resultado terminó siendo favorable para el equipo de Leonardo Ponzio.

Fue 1 a 0 para el Millonario, con el gol de Gonzalo Montiel, en un compromiso en el que River generó muchas situaciones de gol y pudo salir de Córdoba con mayor ventaja en el marcador.

A pesar del triunfo y del pase a semifinales, instancia en la que se cruzará a Independiente en el Monumental el próximo fin de semana, el autor del único gol de la noche no se fue conforme del estadio de Instituto. ¿El motivo? Cuestiones arbitrales.

Luego de la victoria, Gonzalo Montiel soltó: “Me voy enojado porque creo se vieron faltas muy claras, hubo penales que no se cobraron, rojas que no se sacaron, como la patada a Seba (Driussi), que terminó saliendo en el entretiempo. Me voy con bronca por ese sentido, hubo polémica otra vez. Igual, contento por el grupo, tuvimos muchas situaciones y mantuvimos el cero en el arco, además de una idea”.

En sintonía con sus declaraciones, Montiel explicó porqué no pateó ninguno de los dos penales que le sancionaron a River y que no terminaron en gol. El primero, por un tiro al palo, y el segundo, atajado por Marcos Ledesma: “Me dijo Seba (Driussi) que estaba con confianza, después Thiaguito (Almada) también. Son cosas que se ven y pasan el partido, lo importante es ganar y estar en semis”.

“ME VOY CON BRONCA PORQUE HUBO POLÉMICAS OTRA VEZ” Gonzalo Montiel mostró su descontento a pesar del triunfo de River vs. Instituto.



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Por último, analizó a Independiente y la chance de jugar las semifinales del Clausura en Núñez: “Contento por jugar con nuestra gente en las semis. A Independiente lo estuvimos bien, sabemos que va a ser complicado. Es un partido más que importante para nosotros”.

Así están quedando las semifinales

Lado izquierdo de la llave

River Plate – Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central / Barracas Central

Boca Juniors / Gimnasia La Plata

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Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Vélez 1 (1) – (3) 1 Independientes

Instituto 0 – 1 River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Cómo formaron Instituto y River

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez.

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River: Santiago Beltrán; Gonzlao Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.