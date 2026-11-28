El Rojo se impuso por penales ante el Fortín en Liniers. Mientras tanto, Instituto y River se miden en Córdoba.

Luego del primer día de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ahora sí empiezan a tomar forma las semifinales y en ese sentido levantan cada vez más temperatura cerca de la recta decisiva. Por ese motivo, a continuación vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 28 de noviembre.

En un verdadero partidazo en el Estadio José Amalfitani, Independiente venció por penales a Vélez y selló el pasaje a la semifinal del campeonato doméstico, donde aún no tiene contrincante. En este preciso momento, Instituto se mide contra River para dar a conocer al segundo equipo que saque boleto a la próxima instancia del certamen local.

Un dato importante a tener en cuenta es que, a partir de las 17 horas, este domingo juegan Rosario Central – Barracas Central para definir al tercer clasificado a la semifinal del Torneo Clausura 2026. Desde las 20:30 horas, Boca – Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentan para sentenciar el cuadro final y completar a los 4 que pelearán por el título doméstico.

Así están quedando las semifinales

Lado izquierdo de la llave

Instituto / River Plate

Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central / Barracas Central

Boca Juniors / Gimnasia La Plata

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Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

22:00 – Instituto vs. River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

El cuadro final del Torneo Clausura 2026