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Torneo Clausura

Alineaciones de Instituto y Deportivo Riestra para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre en el Estadio Presidente Peron por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Instituto Cordoba vs. Riestra, Torneo Clausura
Instituto Cordoba vs. Riestra, Torneo Clausura

Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes 26 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Peron. Instituto viene de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Deportivo Riestra viene de empatar 1-1 con Unión y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Instituto y Deportivo Riestra

Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Hernán De La Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa, Jeremías Lázaro, Matías Tissera, Alex Nahuel Luna. DT: Diego Flores.

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Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce, Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolas Sansotre, Braian Sánchez, Milton Aarón Céliz, Nicolas Watson, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Bajas y ausentes de Instituto y Deportivo Riestra

Instituto:

  • Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Deportivo Riestra:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Instituto y Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 26 de octubre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Presidente Peron
  • Historial: 10 cruces — Instituto ganó 5, Deportivo Riestra ganó 1 y empataron 4
  • Último antecedente: 11/04/2026: Deportivo Riestra 0-1 Instituto
  • Próximo partido de Instituto: vs. Estudiantes, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Talleres, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
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