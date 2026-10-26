Alineaciones de Instituto y Deportivo Riestra para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes 26 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Peron. Instituto viene de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Deportivo Riestra viene de empatar 1-1 con Unión y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Instituto y Deportivo Riestra
Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Hernán De La Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa, Jeremías Lázaro, Matías Tissera, Alex Nahuel Luna. DT: Diego Flores.
Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce, Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolas Sansotre, Braian Sánchez, Milton Aarón Céliz, Nicolas Watson, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
Bajas y ausentes de Instituto y Deportivo Riestra
Instituto:
- Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
Deportivo Riestra:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Instituto y Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 26 de octubre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Presidente Peron
- Historial: 10 cruces — Instituto ganó 5, Deportivo Riestra ganó 1 y empataron 4
- Último antecedente: 11/04/2026: Deportivo Riestra 0-1 Instituto
- Próximo partido de Instituto: vs. Estudiantes, viernes 30 de octubre
- Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Talleres, sábado 31 de octubre