Alineaciones de Vélez y Gimnasia (M) para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Fortín recibe al conjunto mendocino en un partido en el que ambos buscarán sumar de a tres para soñar con sus respectivos objetivos.

Este sábado 17 de octubre, desde las 20:00, el Estadio José Amalfitani será el escenario de un partidazo entre dos equipos protagonistas de la Zona A. Vélez, enfocado en la tabla anual y en los playoffs a la vez, recibe a Gimnasia de Mendoza, que busca seguir soñando con la clasificación a las instancias de mata-mata.

En Liniers, con transmisión de TNT Sports, el equipo de Guillermo Barros Schelotto y el de Darío Franco se verán las caras en el marco de esta fecha 13 del Torneo Clausura. Repasá acá las alineaciones y cómo llegan tanto el Fortín como del Lobo mendocino.

Las formaciones de Vélez y Gimnasia (M)

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Arias o Alex Verón, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Shelotto.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Matías Vargas, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

La previa de Vélez y Gimnasia (M): lo que tenés que saber