El ex DT mostró su preocupación por cómo se juega en la Liga Profesional. Además, en diálogo con BOLAVIP, opinó sobre lo que se le viene al ciclo Scaloni.

Ángel Cappa hoy se encuentra radicado en España, pero la distancia no lo separa de sus raíces. “Acá no pasan los partidos del fútbol argentino, solo veo resúmenes”, asegura. Aún así, el ex DT expresó en BOLAVIP las incomodidades que le genera lo que ocurre en la Liga Profesional, sobre todo cuando se la contrasta con las principales competencias en Europa.

“La diferencia es económica, sobre todo. En Europa compran el pase de los mejores jugadores del mundo, mientras que en Argentina los venden antes de terminar de formarlos, muy jóvenes. En Europa se nutren de los mejores y en Argentina pierden lo mejor que tienen. No me gusta este éxodo“.

En esta línea, Cappa respaldó las recientes declaraciones de Marcelo Gallardo sobre lo poco que se juega en el fútbol argentino. “Claro que estoy de acuerdo con Gallardo. Hace mucho que eso está pasando. El juego cada vez tiene y se le da menos importancia. Por lo tanto, se recurre a otros complementos que también son importantes -como correr- pero que no hacen de lo esencial del fútbol”.

Eso sí, a la hora de hablar del Globo, la sonrisa es inevitable para Cappa. “Me gusta lo que le está pasando a Huracán, que está peleando el campeonato, y la alegría de toda la gente de Parque Patricios, la cual comparto como hincha y socio del club”. Sobre su legado, aseveró: “No sé si soy valorado en el fútbol argentino o no, no tengo idea ni me interesa. Sí sé que soy valorado en Huracán, en mi barrio, en mis amigos, en mis jugadores… con eso para mí es más que suficiente”.

Cómo afrontará la Selección Argentina la ausencia de Messi

“Scaloni ya armó una selección”, asiente. “En este caso, el DT incorporó a Messi a un equipo armado y pudo rendir todo lo que sabe y puede, lo mismo que Di María. Lamentablemente, la edad pasa para todos. Siempre se siente la ausencia de jugadores de ese nivel, pero el equipo está capacitado para jugar al máximo”.

Lo logrado también funciona como respaldo a la hora de salir a la cancha, afirma Ángel: “Argentina es un equipo muy fiable, que responde a un funcionamiento determinado, y hoy cuenta con la seguridad de haber ganado muchas cosas”.

La comparación entre Scaloni, Menotti y Bilardo

La confrontación a la hora de hablar de su amigo Menotti y los otros entrenadores que pasaron por la Selección Argentina no es un tópico que sea de su agrado. “No hay por qué comparar a Scaloni con Menotti y Bilardo. Tenemos la obsesión de estar comparando siempre, no tiene sentido para mí. Cada uno fue el mejor en el tiempo que le tocó”, afirmó. Un cierre fiel a su estilo.