Anselmi descartó la chance de llegar a Racing: "No es coherente"

Ni bien comenzó el mes de octubre, Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Racing Club. La derrota como local de Independiente en el gran clásico de Avellaneda fue determinante para que el exmediocampista pierda todo el crédito, ese que ya había mercado de manera considerable con la eliminación de la CONMEBOL Libertadores a manos de Boca Juniors.

Inmediatamente, y, como no podía ser de otra manera, las autoridades de la Academia, con su presidente Víctor Blanco a la cabeza, iniciaron la búsqueda de un sustituto para Gago. Y allí fue como empezó a tomar protagonismo la danza de nombres: Gustavo Alfaro, Guillermo Barros Schelotto, Hernán Crespo y Martín Anselmi fueron apenas algunos de los que sonaron con fuerza.

Sin embargo, poco a poco, los candidatos fueron descartando la chance, ya sea por iniciativa de Racing o por falta de interés de ellos mismos. Inclusive, en las últimas horas, quien agradeció el interés de los de Avellaneda pero declinó por completo la posibilidad de recalar en la Academia fue el mencionado Anselmi, quien actualmente se encuentra trabajando.

Anselmi, de 38 años de edad, cuenta con un interesante presente en uno de los equipos sensación del continente como Independiente del Valle. Cabe destacar que recaló allí en 2022 después de iniciar su camino como director técnico principal en Unión La Calera de Chile. Sin ir más lejos, el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, es muy querido en dicho combinado ecuatoriano.

“El contacto de clubes como Racing o Argentinos Juniors nos puso muy contentos, nos dio mucho orgullo. Tienen una idea similar a la nuestra y una filosofía parecida. Eso habla bien de nuestro trabajo”, comenzó exteriorizando Anselmo en declaraciones brindadas a ‘TNT Sports’ en ‘CNN Radio’, mostrándose muy feliz por el seguimiento de dos equipos muy importantes de Argentina.

“Me pone contento que haya clubes en el fútbol argentino que quieran seguir por esa línea. Habla de una coherencia y de un trabajo que se está haciendo a futuro y nos pone orgullosos”, continuó manifestando el estratega que anteriormente fue ayudante de campo en Independiente, Atlanta, el propio Independiente del Valle e Internacional de Porto Alegre.

“Creemos que no corresponde dejar al equipo en la mitad de la temporada. Pretendemos terminar el año acá y estamos muy enfocados en este club. Tenemos un enorme agradecimiento con Independiente del Valle y no me parece coherente que, teniendo tanto en juego, nos pongamos a escuchar la propuesta de otra institución. Después, cuando termine el año, nos pondremos a analizar lo que vendrá”, concluyó Anselmi.

+ Los números de Anselmi en Independiente del Valle

Martín Anselmi dirigió 66 partidos en el equipo ecuatoriano, ganando 43, empatando nueve y perdiendo 14. Un 69,7 por ciento de efectividad.

+ Los títulos de Anselmi en Independiente del Valle

Martín Anselmi condujo a Independiente del Valle hacia dos títulos locales y dos títulos internacionales como entrenador principal.