Agustín Almendra y Emiliano Vecchio habían sido marginados del plantel de Racingen la antesala a lo que terminó siendo la derrota frente a Platense, donde los hinchas estallaron, pidieron que se adelanten las elecciones y que Diego Milito se presente como candidato a presidente.

Después de lo que fue el enorme revuelo que se generó por la ausencia de los mediocampistas, Sebastián Grazzini tomó una firme decisión de cara a lo que será la visita al estadio Eva Perón, donde este jueves chocarán ante Sarmiento de Junín: Almendra y Vecchio regresaron a la nómina de convocados .

Sin duda alguna, es una enorme noticia para el plantel de Racing, ya que son dos jugadores de gran calibre futbolístico, de extrema jerarquía y muy queridos por los hinchas. Pero el ex Rosario Central, principalmente, deberá retornar de a poco: recién fue el sábado 14 de octubre que volvió a jugar profesionalmente tras su rotura de ligamentos cruzados, la cual padeció justo un año antes en la cancha de Colón.

El volante rosarino de 34 años tuvo acción en el compromiso correspondiente a la fecha 10 de la Copa Proyección, ex Torneo de Reserva, donde la Academia visitó a Boca y perdió por 2-0. En dicho encuentro, completó un total de 82 minutos, donde se lo pudo ver en buena forma futbolística, pero no así desde lo físico, ya que le falta rodaje y ritmo.

A pesar de que retornaron a la nómina de convocados, Grazzini no los colocaría desde el inicio, pero sí Almendra y Vecchio integrarán el banco de suplentes para poder transformarse en una opción de recambio para la etapa complementaria.

¿Cómo formaría Racing ante Sarmiento?

Para que Racing visite a Sarmiento de Junín, la dupla técnica conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla no definieron los XI titulares, y que poseen dos dudas. El posible equipo sería con Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo o Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Gabriel Hauche o Agustín Ojeda.

Lo que dijo Emiliano Vecchio tras su regreso a las canchas

Finalizado el partido contra Boca, en la Copa Proyección, Emiliano Vecchio apuntó contra Fernando Gago por no darle la chance de volver a las canchas mucho tiempo antes: “Me sentí bien, cumplí un año sin jugar, pero no fue por la lesión. A los 9 meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva. Buscaba poder sumar minutos, buscaba sentirme bien y reencontrarme en lo futbolístico”, sostuvo en diálogo con el programa partidario Semillero Académico.

¿Cuántos partidos jugó Agustín Almendra en Racing?

Desde que llegó a Racing, fueron 10 los partidos que disputó Agustín Almendra. Hasta el momento no convirtió goles, pero sí aportó 2 asistencias.