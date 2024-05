Ariel Arnaldo Ortega es uno de los jugadores más destacados que ha ofrecido el fútbol argentino en las últimas décadas. Dueño de una gambeta endiablada e incomparable, el nacido en Ledesma, provincia de Jujuy, ha cautivado a propios y extraños con su fútbol. De hecho, hasta los propios rivales supieron disfrutar de su talento.

Pese a ello, el ídolo absoluto de River Plate y tres veces mundialista con la Selección Argentina -Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002- parece tener cuentas pendientes. Y, en una entrevista brindada a Sergio Goycochea en D-Selección, reveló que tiene un arrepentimiento contundente en su carrera.

Lisa y llanamente, el exfutbolista de 50 años de edad y con pasado también en Valencia, Sampdoria, Parma, Fenerbahce, Newell’s Old Boys de Rosario, Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys y Defensores de Belgrano se lamentó por no haber sido más profesional a lo largo de su estadía como jugador profesional.

“Ahora, con 50 años, me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al ciento por ciento. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme”, comenzó.

Ariel Ortega en el Senior de River.

“A los 25 años cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional”, profundizó al respecto quien es muy querido no solamente por todos los hinchas de los equipos donde militó sino también por el fútbol en general. Inclusive, el jujeño es muy respetado por los propios fanáticos de Boca Juniors.

La desilusión del Mundial 2002

“Fue una de las desilusiones más grandes que tuve en la vida, fue algo que me acompañó durante mucho tiempo. Habíamos hecho una gran clasificatoria, teníamos un gran plantel”, narró Ortega sobre lo sucedido en la Copa del Mundo de Corea-Japón a la que Argentina acudió como candidata pero no pudo pasar la fase de grupos.

“Hay entrenadores que te dan más confianza y te hacen sentir más cómodo. Yo siempre digo que si hubiese tenido a Bielsa a los 20 años, seguramente hubiese sido otro jugador diferente. Uno tiene su talento, su impronta y su esencia, pero los entrenadores te marcan cosas que te llegan”, exteriorizó con respecto al Loco Bielsa.

“A mí me ha enseñado movimientos y uno pensaba que sabía todo pero no lo sabía todo. La forma en la que le llegaba al jugador y el respeto fueron fundamentales. Trataba a Batistuta con el mismo respeto que a un sparring. Quería que el tipo aprenda y quería llegarle. A mí me marcó mucho Bielsa”, completó.

Ortega en la Selección Argentina

Con la camiseta de la Selección Argentina, Ariel Ortega se despachó con 17 anotaciones al cabo de 88 partidos de carácter oficial.