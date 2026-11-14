Así está el cuadro del Reducido de la Primera Nacional tras disputarse los primeros partidos de los octavos de final

La Primera Nacional comenzó su etapa de definición. Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez definen al primer ascendido, en simultáneo se dio inicio al Reducido, certamen en el que 15 equipos pelearán por quedarse con el segundo boleto para jugar en la Liga Profesional a partir de 2027.

En este sentido, Ciudad de Bolívar dio la nota y de visitante le ganó 2 a 1 a Temperley para meterse en cuartos de final. Deportivo Madryn, Atlanta y Colón hicieron los deberes en condición de local, por lo que también avanzaron a la próxima instancia y esperan por conocer a su rival.

En el cierre de la noche, en el 23 de Agosto, Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 0 a Almirante Brown en condición de local y también se metió en los cuartos de final, por lo que aguardará a los encuentros del domingo para saber quién será su próximo contrincante.

La primera ronda de este Reducido terminará en la jornada del domingo. Deportivo Morón recibirá a Colegiales y Ferro hará lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta para conocer a los últimos clasificados a cuartos. En esta instancia, también se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso.

Cabe destacar que a partir de los cuartos de final no hay un cuadro establecido, sino que instancia a instancia se realizará una tabla con los equipos clasificados y las llaves se conformarán según la posición en la etapa regular. El mejor ubicado irá ante el peor y así sucesivamente. Además, serán a ida y vuelta, con ventaja deportiva para el que define como local, que es el mejor ubicado de los dos.

Los clasificados a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta (2do – 62 puntos)

Deportivo Madryn (4to – 60 puntos +21)

Gimnasia de Jujuy (4to – 58 puntos +4)

Colón (5to – 60 puntos)

Ciudad de Bolívar (7mo – 51 puntos)

Ferro (2do – 66 puntos) o Gimnasia y Tiro de Salta (8vo – 52 puntos – +2)

Deportivo Morón (3ero – 61 puntos) o Colegiales (7mo – 52 puntos – +4)

Godoy Cruz o Tristán Suárez

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Cabe destacar que a la hora de definir las llaves, se tiene en cuenta la posición en la que terminaron, por encima de los puntos obtenidos. Es por eso que Gimnasia de Jujuy supera a Colón a pesar de tener menos puntos