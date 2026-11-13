Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán: los 31 técnicos que dejaron su cargo en 2026

En el fútbol argentino hay cada vez menos paciencia y está a la vista. En las últimas horas, Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán. En ese sentido, a raíz del mal presente deportivo de la institución y de común acuerdo con la dirigencia, dio un paso al costado y ahora ya son 31 técnicos que dejaron su cargo en 2026.

Bien se sabe que el Decano no atraviesa una buena actualidad desde hace tiempo. De hecho, terminó 26° en la Tabla Anual, lo que deja en evidencia que corresponde a toda la temporada, a tal punto que no clasificó a playoffs ni en el Apertura ni en el Clausura. Sin embargo, vale resaltar que llegó a semifinales de Copa Argentina y fue eliminado por Platense.

Julio César Falcioni, DT del fútbol argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que Julio César Falcioni no sigue en su cargo y Atlético Tucumán se quedó sin director técnico. Después de una reunión entre el entrenador y los directivos, se llegó a la conclusión de separar los caminos. Así las cosas, en sus plataformas oficiales, el Decano escribió: “Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“.

Durante su paso por la institución albiceleste, dirigió un total de 29 partidos oficiales al frente del plantel profesional. En ese lapso de tiempo, consiguió 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas en un total de 253 días. Aunque tenía contrato hasta fin de año, se esperó a finalizar el certamen y ambas partes optaron por no extender el convenio hacia el futuro.

El Club Atlético Tucumán informa que de común acuerdo, Julio César Falcioni no continuará desempeñándose como director técnico del plantel profesional de nuestra institución.



Agradecemos a Julio y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación… pic.twitter.com/oPgvC4Wjsu — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 13, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que ya van 31 entrenadores que se fueron de sus equipos en 2026, únicamente tomando la Primera División del fútbol argentino, donde hay 30 clubes. No conforme con esa estadística adversa que evidencia la actualidad del país, hay elencos que cambiaron en reiteradas oportunidades de directores técnicos.

Uno por uno, los 31 DT’s que se fueron en 2026