Pese a que no entra en los planes de Martín Demichelis, el defensor paraguayo podría volver antes de tiempo dada su situación actual.

Atentos en River: no tiene lugar en su actual equipo y podría retornar al Millonario

Pese a que fue muy utilizado durante la etapa de Marcelo Gallardo como director técnico, Robert Rojas nunca supo entrar de lleno en los planes de Martín Demichelis, el reemplazante del Muñeco en el banco de suplentes de River Plate. Como consecuencia de ello, el Sicario no tuvo más remedio que buscar nuevos caminos.

Así fue como, en primera instancia, el jugador nacido en la ciudad paraguaya de Concepción, se fue cedido a préstamo a Tigre. Sin embargo, el flojo presente del conjunto de la localidad bonaerense de Victoria se tradujo en un contexto complicado para la evolución del polifuncional futbolista, que no permaneció en el Matador.

Posteriormente, ya a comienzos de 2024 y nuevamente sin lugar en River, Rojas, surgido de las divisiones inferiores de Guaraní de Paraguay, tuvo que volver a marcharse. En esta ocasión a Vasco da Gama, un peso pesado de la máxima categoría del fútbol brasileño que era comandado estratégicamente por Ramón Díaz.

Esta chance sedujo de forma contundente al defensor de 28 años de edad. Sin embargo, el ídolo de River no permaneció en el banco de suplentes de Vasco y la situación no hizo más que complicarse. De hecho, en la actualidad, Rojas cuenta con un panorama completamente complicado en el que prácticamente no tiene lugar.

Robert Rojas en acción con la camiseta de River. (Foto: Getty)

Sucede que Rojas no convenció a Cledson Rafael de Paiva, estratega actual de Vasco. Sir ir más lejos, solamente sumó 37 minutos en los últimos dos meses. Y, como si esto fuese poco, no fue convocado para el último partido del combinado carioca que terminó con empate 0-0 como local de otro gigante venido a menos como Cruzeiro.

De esta manera, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Rojas vuelva a River antes de tiempo. Si bien sigue sin entrar en el radar de Demichelis, todo indica que el paraguayo no cumplirá con los requisitos necesarios para que se active la opción de compra obligatoria que se estipuló al momento de llevar a cabo el préstamo.

Según se acordó en enero de este año, Rojas desembarcó en Vasco con una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares por la totalidad del pase siempre y cuando forme parte de por lo menos el 60 por ciento de los minutos disputados por el equipo a lo largo de la temporada. Y eso parece muy difícil de cumplirse.

Encuesta ¿River debe darle otra chance a Rojas? ¿River debe darle otra chance a Rojas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Rojas en River

Defendiendo la camiseta del Millonario, Robert Rojas supo aportar 11 anotaciones y 2 asistencias al cabo de 99 compromisos de carácter oficial.

El contrato de Robert Rojas

El defensor paraguayo cuenta con un contrato en la institución del barrio porteño de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2024.