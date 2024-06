En River saben muy bien que es obligatorio hacer un buen mercado de pases si quiere pelear por todo en el segundo semestre del año. El comienzo de 2024 fue bastante irregular, si bien terminó líder en la fase regular de la Copa de la Liga y fue el mejor de los primeros de la Libertadores, el rendimiento del equipo no convenció prácticamente en ningún momento. A eso se le suman las duras derrotas ante Boca, Temperley y Deportivo Riestra, las cuales caldearon los ánimos en los hinchas.

El plantel quedó licenciado hasta comienzos de julio, luego comenzará una pretemporada de tres semanas, la cual será entre el Hilton de Pilar y algunos amistosos en el Estadio Monumental, para luego enfocarse en la continuidad de la Liga Profesional y también en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se verá las caras con Talleres, primero en Córdoba y luego en Núñez.

Se espera que en los próximos días haya novedades del mercado de pases, sobre todo en lo que respecta a incorporaciones. Los nombres que sonaron en las últimas semanas son los de Germán Pezzella, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma e Iker Muniain. Ahora se suma el de Nicolás Fernández Mercau, lateral por izquierda -que también puede jugar como volante- que se desempeña en Elche de España. Según informó Sebastián Srur, el Millonario pidió condiciones por él.

Gallardo ya había posado los ojos en él

A comienzos de 2022, el Millonario tuvo que suplantar a Fabrizio Angileri, quien por haber decidido no renovar su contrato fue separado del plantel. Marcelo Gallardo pensó a Nicolás Fernández Mercau, que por esa época se desempeñaba en San Lorenzo. Finalmente, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el que terminó llegando fue Elías Gómez.

Nicolás Fernández Mercau. (Foto: IMAGO).

El presente de Fernández Mercau

Elche no pasa por su mejor momento. Tras descender a Segunda División, en la última temporada quedó a mitad de tabla de la mano de Sebastián Beccacece y ni estuvo cerca de pelear por el ascenso. Nicolás Fernández Mercau lleva jugados 51 partidos oficiales en Elche en los que marcó cuatro tantos, todos en la última temporada. El ex San Lorenzo no vería con malos ojos una salida de su actual equipo para arribar a River.