Augusto Batalla viene siendo uno de los mejores arqueros de la Liga Profesional y lo ratificó este miércoles ante a Estudiantes, porque aunque hubo quienes le achacaron un grado de responsabilidad en el gol Pincha, terminó atajando un penal clave para sumar el punto.

Hace un par de semanas atrás, el arquero había sonado incluso para regresar a River por su buen nivel que coincidió con un bajón en los rendimientos de Franco Armani, algo que el campeón del mundo en Qatar ya ha comenzado también a dejar atrás.

Por aquel entonces, todas las voces coincidían en que San Lorenzo iba a hacer el esfuerzo necesario para retenerlo y el propio arquero había asegurado tener el deseo de quedarse. Pero este miércoles, tras el partido, pronunció una frase que dejó abiertas las puertas de salida y preocupó a los hinchas del Ciclón.

“Todavía no terminó el campeonato, hay muchas cosas que no dependen de mí“, explicó el arquero. Aunque agregó: “Quiero mucho a este club, me aceptaron y me acompañaron. Yo traté de devolver eso con mucha fidelidad y sacrificio. Ojalá que el destino nos siga encontrando”.

Augusto Batalla es propiedad de River y se encuentra en San Lorenzo a préstamo por un año, pero el Millonario tiene la posibilidad de recuperarlo antes producto de una cláusula de repesca que se aseguró en el contrato de la cesión.