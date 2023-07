Barovero no piensa en el retiro y el fútbol argentino es su mejor opción

Marcelo Barovero llegó a River en 2012 y años más tarde se convirtió en uno de los pilares del exitoso inicio de ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador, siendo clave en las conquistas de la Copa Sudamericana de 2014 y la Copa Libertadores de 2015, en ambos casos eliminando a Boca en el camino.

En 2016, tomó la oportunidad de jugar por primera vez fuera del país y se fue a México para jugar con Necaxa, equipo con el que conquistó una Copa MX, para pasar luego a Rayados de Monterrey, con el que también coronaría tanto en Liga MX como en Liga de Campeones de Concacaf.

Ya para la temporada 2020/2021 probó el fútbol europeo, aunque lejos de la élite, pues se vinculó al ambicioso proyecto del Burgos del dirigente argentino Franco Caselli en la Segunda División B de España. No resultó como esperaba y regresó a México para defender el arco de Atlético San Luis.

Recientemente, Barovero finalizó su contrato y aseguró que no continuará en el fútbol mexicano. Pero pese a sus 39 años, dejó en claro que no está pensando en el retiro: “Quiero pensar año a año. No descartó volver a Argentina. El libro de pases abre más tarde que en el resto de las ligas, pero mi idea es tomar una decisión en los próximos días“, dijo en diálogo con D Sports Radio.

Trapito, que puso el penal atajado a Gigliotti en el Superclásico de Copa Sudamericana disputado en 2014 como una de sus intervenciones favoritas, aseguró que su cuenta pendiente tiene que ver con la Selección Argentina.