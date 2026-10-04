Boca escolta y River complicado: así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura

La fecha 11 está próxima a terminar y hubo muchos cambios en las tablas de posiciones, de cara a la recta final.

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 11, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 4 de octubre, donde River está muy complicado.

En el primer turno, Huracán venció 1-0 a Aldosivi en Parque Patricios, lo que le permitió escalar varias posiciones y a su vez ponerse a tiro en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Luego, Belgrano le ganó 1-0 a Talleres el clásico de Córdoba y es el nuevo escolta de la Zona B, mientras agudizó la fuerte crisis que atraviesa el Matador.

Lucas Blondel, tras el triunfo de Huracán ante Aldosivi. (@CAHuracan)

Más tarde, Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Tigre en La Paternal, quedó como puntero de su zona y alcanzó a Boca en la tabla anual, donde comparten el segundo puesto. A última hora, Racing venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en su primera presentación oficial tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y la dura eliminación por la Copa Argentina.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)

Rosario Central (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Belgrano (2°B) – Newell’s (7°A)

Boca Juniors (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Independiente (8°A)

Vélez Sarsfield (4°A) – Ind. Rivadavia (5°B)

Defensa (2°A) – Sarmiento (7°B)

Huracán (3°B) – Lanús (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos Defensa – 40 puntos Barracas Central – 36 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Deportivo Riestra – 21 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026