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Boca escolta y River complicado: así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura

La fecha 11 está próxima a terminar y hubo muchos cambios en las tablas de posiciones, de cara a la recta final.

Leonel Flores y Thiago Almada, figuras de Boca y River.
Leonel Flores y Thiago Almada, figuras de Boca y River.

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 11, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 4 de octubre, donde River está muy complicado.

En el primer turno, Huracán venció 1-0 a Aldosivi en Parque Patricios, lo que le permitió escalar varias posiciones y a su vez ponerse a tiro en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Luego, Belgrano le ganó 1-0 a Talleres el clásico de Córdoba y es el nuevo escolta de la Zona B, mientras agudizó la fuerte crisis que atraviesa el Matador.

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Lucas Blondel, tras el triunfo de Huracán ante Aldosivi. (@CAHuracan)

Más tarde, Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Tigre en La Paternal, quedó como puntero de su zona y alcanzó a Boca en la tabla anual, donde comparten el segundo puesto. A última hora, Racing venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en su primera presentación oficial tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y la dura eliminación por la Copa Argentina.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)
Rosario Central (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Belgrano (2°B) – Newell’s (7°A)
Boca Juniors (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez Sarsfield (4°A) – Ind. Rivadavia (5°B)

Defensa (2°A) – Sarmiento (7°B)
Huracán (3°B) – Lanús (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 41 puntos
  12. Huracán – 41 puntos
  13. Independiente – 41 puntos
  14. Defensa – 40 puntos
  15. Barracas Central – 36 puntos
  16. Gimnasia (M) – 36 puntos
  17. Sarmiento – 35 puntos
  18. Unión – 34 puntos
  19. Talleres – 34 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Atlético Tucumán – 27 puntos
  25. Banfield – 27 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 24 puntos
  28. Deportivo Riestra – 21 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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