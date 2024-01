En Argentina hay estadios emblemáticos y no solamente en el AMBA. Provincias como Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero o Santa Fe cuentan con recintos futbolísticos históricos. Es cierto que actualmente la situación económica del país no permite mejoras sustanciales y algunos están quedando viejos, pero más allá de eso, no dejan de ser verdaderos íconos del fútbol sudamericano. La IA eligió los tres mejores estadios de Argentina.

La Bombonera, la mejor según la IA

Para la inteligencia artificial, el mejor estadio de Argentina es la Bombonera. Destaca de la misma que es la casa de Boca Juniors y que en ella se vivieron momentos icónicos del fútbol argentino. Lo cierto es que tiene su reconocimiento a nivel internacional, que los turistas aprovechan su visita a Buenos Aires para conocerla y que para el hincha de Boca es sumamente especial. Su capacidad es para algo más de 50 mil espectadores y el deseo de todo el mundo Boca es poder ampliarla, aunque por estar emplazad en pleno barrio de La Boca es muy difícil ya que depende de la voluntad de los vecinos.

El Monumental en segundo lugar

El segundo estadio que destacó la inteligencia artificial fue el Monumental. La casa de River está en el tramo final de una etapa de remodelaciones que duró unos tres años y medio. En este tiempo se amplió la capacidad a 85 mil espectadores, las tribunas bajaron al nivel del campo de juego y se hicieron palcos en las cabeceras Sívori y Centenario. Es la casa de la Selección Argentina y muy posiblemente la sede de la próxima final de la Copa Libertadores. Un detalle no menor: es el estadio con mayor capacidad de Sudamérica y en 2023 fue el escenario más convocante a nivel mundial. Fuera del fútbol, en el Monumental se realizan recitales internacionales impresionantes.

El Libertadores de América completa el podio

En tercer lugar, aparece la cancha de Independiente, llamada Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Gran decisión de la dirigencia del Rojo fue la de agregar el nombre del ídolo máximo de la institución. En el LDA entran poco más de 50 mil espectadores y cuenta con la particularidad de tener una torre en cada uno de los costados, popularmente conocidas como las gargantas.

Ausencias imperdonables

Es difícil entender cómo no aparecieron estadios como el de Racing, el Mario Alberto Kempes de Córdoba o el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Por otro lado, tampoco se tuvo en cuenta al de Rosario Central o al Malvinas Argentinas de Mendoza, todos estadios destacados en nuestro fútbol.