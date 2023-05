Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Faltan nada más que nueve días para que quede formalmente inaugurado el Mundial Sub-20 que se disputará en el país y para que la Selección Argentina que conduce Javier Mascherano haga su estreno en el Grupo A, enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Si bien el equipo no había logrado clasificarse a la competencia por las vías normales que ofreció el último Torneo Sudamericano de la categoría, obtuvo su lugar luego que FIFA le quitara la sede a Indonesia y terminará otorgándosela a Argentina después de una rápida gestión de los dirigentes de AFA, con Chiqui Tapia a la cabeza.

Esto provocó, además, que Javier Mascherano retomara el mando después de él mismo haber decidido alejarse tras el fracaso en el Sudamericano. Pero la presencia de algunos cracks con los que no pudo contar anteriormente y la localía hacen que pese a aquella decepción haya ahora buenas expectativas de competencia.

De hecho, Ricardo Caruso Lombrdi le tiró toda la presión al entrenador previo al inicio del Mundial y fue irónico en relación al modo en que se revinculó a la Selección Argentina Sub-20: “Esta es una revancha que le da Tapia a Mascherano, ¿porque viste que había renunciado?”, empezó diciendo el polémico director técnico en diálogo con Fútbol 910, de Radio La Red.

Y agregó: “El dice que no, pero sí que había renunciado. Yo creo que Tapia le dijo ‘mirá, conseguí el Sub-20, te lo tenés que bancar vos. Jugamos en Argentina, la primera fase la vamos a pasar’. Te digo que para mí, tiene muchas chances de salir campeón Argentina y todavía no la vi jugar. Argentina está para salir campeón, no tengas dudas de eso”.