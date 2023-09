Está claro que la relación de Gustavo Alfaro y Carlos Tevez no terminó de la mejor manera. En muchas oportunidades, el Apache habló de que no la pasó bien en ese 2019 en Boca. Sin embargo, hoy con ambos alejados de ese mundo, el experimentado DT decidió dejar esos recuerdos de lado.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, al ex entrenador de la Selección de Ecuador le preguntaron qué consejo le daría al flamante técnico de Independiente. El oriundo de Rafaela fue elogioso con su ex dirigido y dijo cuál es la clave para que le vaya bien.

“Carlos era uno de los jugadores que mejor entendía el juego de los que yo dirigí. Se daba cuenta de las cosas que pasaban adentro de la cancha. Tiene una lectura muy rápida. De la misma manera que tenía una lectura estando dentro de la cancha, va a tener una lectura estando fuera de la cancha”, reconoció Alfaro, quien agregó que el Apache: “Ve cosas, ve espacios o ve resquicios donde no todos los mortales lo vemos”.

Luego, llegó el consejo: “Hay algo que es tanto o más importante (que su visión del juego), que es la capacidad de gestión. Cuando vos sos jugador, te preocupás por vos. Cuando sos entrenador tenés que manejar 30. Porque no vas a ganar un partido o un campeonato con un solo jugador. Lo ganás por los 30 y tenés que tenerlos bien“.

“La magia es tenerlos bien a los 30 y fundamentalmente a los que no juegan. Que sumen más, porque un equipo funciona cuando los que no juegan suman más que los que juegan”, cerró el Míster.

Los dardos del pasado entre Alfaro y Tevez

Luego de que el Apache haya asegurado que el DT le había faltado el respeto por no haberlo puesto de titular en un Superclásico (jugaron Hurtado y Soldano), el Míster declaró: “No me enojó lo de Tevez, me desilusionó. Porque si hay un jugador que respeté fue Tevez, al que más respeté. Por lo que hablé al principio con él. Fue al único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar”.

Hace unos meses, Tevez fue más filoso a la hora de recordar esa etapa: “Yo no estaba bien porque el técnico de ese entonces no me daba la confianza tampoco, quería que me vaya mal que era lo contrario”.