La confesión de Tevez tras el triunfo de Independiente: "Me dieron ganas de jugar"

Tanto en Rosario Central como en Independiente, a Carlos Tevez se lo ve disfrutando a pleno su rol de director técnico. El Apache pareció adaptarse perfectamente a su nuevo rol dentro del fútbol, pero parece que el bichito le volvió a picar tras la victoria de su equipo ante Huracán.

El Rojo ganó una verdadera final en la lucha por la permanencia y el entrenador confesó en conferencia de prensa que le quiso ponerse los cortos: “Les dije (a sus futbolistas) que los envidiaba porque era la primera vez que me dieron ganas de jugar un partido. Hace mucho que no me pasaba“.

“Estas finales, con cancha llena y todo… Ojalá me pudiera tocar eso a mí y sentir eso de volver a jugar. Hoy no la tengo, pero es algo que les transmitía a los chicos. Todo el equipo metió y jugó este partido como una final”, soltó Carlitos, visiblemente contento por haber sumado de a tres en Avellaneda.

Más de Tevez en conferencia

“No soy el salvador de nadie, son los muchachos que están dejando la vida. Uno plasma una idea de juego en el día a día y los muchachos se adaptaron rápido. Eso es lo más importante”, expresó el DT, dándole mucho crédito a sus dirigidos.

Además, luego de que Diego Martínez haya dicho que había sido un resultado injusto, Tevez replicó: “Si ven las estadísticas, ellos patearon una vez al arco nada más. No puedo ir contra eso. Yo tengo mi visión, él la suya y la respeto, pero si la estadística muestra que pateaste una vez al arco, algo quiere decir eso. No comparto su visión y no puedo hacer nada si piensa así”.

”Lo más importante es que el equipo empezó a competir y la gente se da cuenta de eso. Hoy ganamos una final y el juego lindo ya va a venir. Yo me siento feliz y contento de estar en Independiente, porque cuando este club te abraza, no te suelta más”, agregó el Apache.

El próximo partido de Independiente

El Rojo ahora deberá visitar a Rosario Central, en un encuentro que tendrá lugar en el Gigante de Arroyito el próximo martes 19 de septiembre a las 21.