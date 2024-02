No es ninguna novedad que Edinson Cavani está pasando por un momento muy difícil en Boca Juniors. Es que el experimentado delantero uruguayo desembarcó en el Xeneize generando una verdadera revolución e ilusionando a propios y extraños, pero lo cierto es que, hasta ahora, no ha cumplido ni por asomo con las expectativas generadas.

Esto, por un lado, ha despertado algunos cuestionamientos, tanto por parte de los hinchas de Boca como de los medios de comunicación. Pero, a su vez, el experimentado delantero de 37 años de edad también viene recibiendo demostraciones de apoyo. Estas, fundamentalmente, llegaron por parte de sus colegas.

En ese contexto, quien apareció en escena para pronunciarse a favor del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Danubio y con pasado también representando a Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia fue Adam Bareiro. Sí, precisamente le delantero de otro grande del fútbol argentino.

Bareiro, ariete paraguayo de San Lorenzo de Almagro, habló muy bien del cuatro veces mundialista con el seleccionado uruguayo. Inclusive, no dudó de su calidad y aseguró que se aproximan momentos mucho más positivos para el nacido en la ciudad de Salto. Sin ningún tipo de dudas, una caricia para un hombre que está siendo muy cuestionado.

“Sería una falta de respeto que yo opine de Cavani. Si no me equivoco, es el quinto máximo goleador en actividad del fútbol. No puedo decir nada de él”, comenzó exteriorizando el artillero de 27 años de edad y que anteriormente militó en Olimpia, River Plate de Paraguay, Nacional de Paraguay, Rayados de Monterrey, Alanyaspor y Atlético San Luis.

“Son rachas, es una liga muy difícil. Como están diciendo tanto sus compañeros, y, como es la realidad, una vez que anote no va a parar de meterla”, profundizó al respecto Bareiro en declaraciones brindadas a ESPN. Un muy buen gesto por parte del delantero de un equipo que tiene una rivalidad muy marcada con el Xeneize.

No es un detalle menor que, en 2023, Bareiro atravesó una racha negativa similar a la de Cavani. El paraguayo de 27 años de edad estuvo nada más ni nada menos que 1.148 minutos sin poder marcar desde marzo hasta julio. Sí, fueron 102 días sin festejos hasta que cortó la racha contra Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

Lodeiro también respaldó a Cavani

“Como todos los delanteros está pasando por un momento pero tiene una fortaleza tremenda. Sabemos lo que él puede dar, además se lo merece. Genera muchas situaciones, eso habla de que siempre está. No tengo dudas, va a revertir esta situación”, sentenció su compatriota.

Los números de Cavani en Boca

Edinson Cavani acumula solamente 3 anotaciones en 20 partidos oficiales con la camiseta Xeneize.