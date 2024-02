Nazareno Arasa fue el árbitro designado para el partido entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024 en La Bombonera. El único antecedente que tiene dirigiendo al ‘Xeneize’ no dejó un buen recuerdo.

Sorprendentemente, el anterior partido que Arasa dirigió a Boca fue precisamente ante Belgrano. Fue por la Copa de la Liga Profesional 2023 el pasado 10 de octubre donde triunfó el ‘Pirata’ con un 4-3 muy recordado porque el ‘Xeneize’ lo ganaba 2-1 y se lo dieron vuelta, además de ser el último partido jugado por Exequiel ‘Changuito’ Zeballos.

Aquel día, el árbitro, internacional desde este año, no tuvo grandes polémicas, aunque sí sacó cinco amarillas (Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Marcos Rojo en Boca; Lucas Passerini y Nahuel Losada en Belgrano). Lo particular de este duelo en comparación con el que tendrán este domingo 3 de marzo es que no sólo Arasa repetirá como árbitro.

No sólo Nazareno Arasa: repiten VAR y AVAR en Boca vs. Belgrano

No sólo Nazareno Arasa repetirá como árbitro en un Boca vs. Belgrano. En aquel partido ganado por el conjunto cordobés, el VAR estuvo a cargo de Facundo Tello con Mario Emanuel Ejarque como asistente (AVAR). Estos dos jueces repetirán sus tareas en el encuentro por la octava fecha de la Copa de la Liga 2024.

Tello volverá al VAR, algo que no pudo hacer en la fecha anterior, la de los clásicos. Si bien dirigió el Independiente vs. Racing del sábado pasado, también estaba designado para el VAR en el partido entre Central Córdoba y Atlético Tucumán. Sin embargo, fue reemplazado por motivos desconocidos por Lucas Novelli (cuestionado por el penal que no vio ante la piña de Óscar Garrido a Mateo Coronel).

¿Cómo le fue a Belgrano siendo dirigido por Nazareno Arasa?

A diferencia de Boca, Nazareno Arasa ya tiene un largo historial dirigiendo a Belgrano de Córdoba. Lo dirigió en 13 oportunidades con resultados variados, ya que el ‘Pirata’ ganó en cinco ocasiones, empató cuatro veces y perdió otras cuatro.

En este torneo, este juez, proveniente del Colegio de Árbitros de la Asociación Rosarina de Fútbol, dirigió a Belgrano en el empate ante San Lorenzo (1-1) por la segunda fecha.