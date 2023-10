Hace una semana, en la provincia de Santiago del Estero, se desarrolló el primer debate entre los cinco candidatos a presidente de la República Argentina. Allí participaron Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.

Sin embargo, este domingo habrá una nueva edición del debate presidencial. Los mencionados cinco candidatos darán el presente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la intención de quedar bien parados de cara a las elecciones del 22 de octubre.

En medio de ese panorama, hacemos un repaso por los gustos futbolísticos de cada uno de los cinco candidatos a presidente de nuestra nación. Cabe destacar que, de una u otra manera, todos y cada uno de ellos tienen firmes inclinaciones hacia algún equipo.

Sergio Massa

Es de público conocimiento que el candidato por Unión por la Patria y actual Ministro de Economía de la Nación es fanático de Tigre. De hecho, jamás se interesó por ocultar su amor por el Matador y siempre fue cercano a la política de la entidad de Victoria.

El exintendente de Tigre se dejó ver en muchísimos partidos del combinado de la Zona Norte del Gran Buenos Aires e incluso estuvo alentando en la gran final de la Copa de la Superliga del año 2019 cuando el Matador se terminó coronando campeón.

Patricia Bullrich

Por su parte, Patricia Bullrich, candidata por el espacio de Juntos por el Cambio, no tiene tanta relación con el ambiente futbolístico como Sergio Massa pero siempre dejó en claro que cuenta con un fanatismo bastante marcado por Independiente.

Quien supo desempeñarse como Ministra de Seguridad supo festejar el retorno del Rojo a la máxima categoría del fútbol argentino allá por 2014 y se ha mostrado ligada a la dirigencia de Independiente desde la salida de Hugo Moyano como presidente.

Javier Milei

La relación de Javier Milei con el fútbol es muy particular, ya que supo militar en la divisiones inferiores de Chacarita Juniors, donde actuó como arquero. El candidato por La Libertad de Avanza supo ser hinchas de Boca Juniors pero aseguró que ese sentimiento se esfumó.

“Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, indicó en su momento Milei en relación a la final de la Copa Libertadores de América del año 2018 en Madrid.

Myriam Bregman

Por su parte, la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores no es hincha de ninguno de los cinco grandes del fútbol argentino. Por el contrario, ha sabido exteriorizar su amor por Estudiantes de La Plata, demostrando que no se pone del lado de los más poderosos.

“Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta de que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir. Y siempre me gustó Estudiantes”, manifestó Myriam Bregman, contando cómo se hizo hinchas del Pincha de la ciudad de La Plata.

Juan Schiaretti

Por último, Juan Scharetti, candidato por el espacio Hacemos por Nuestro País, es nacido en al provincia de Córdoba, donde actualmente es gobernador. En medio de ese panorama, él tampoco simpatiza por uno de los denominados cinco grandes de nuestro país.

Por el contrario, Scharetti es fanático de Racing de Córdoba, elenco que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol argentino. Inclusive, recientemente, cuando el club de Nueva Italia consiguió el ascenso a la segunda división, él festejó a lo grande en las redes sociales.

+ ¿Cuándo será el segundo debate?

El segundo debate presidencial se desarrollará este domingo 8 de octubre desde las 21 horas.

+ ¿Cuándo serán las elecciones?

Las elecciones para presidente de la República Argentina se llevarán a cabo el domingo 22 de octubre.