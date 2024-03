El episodio que sufrió Javier Altamirano en pleno Estudiantes – Boca conmocionó a todo el Estadio UNO y a los televidentes que habían sintonizado el partido de la Copa de la Liga. El clima en La Plata fue espeso, lleno de preocupación y desesperación por no entender lo que estaba pasando con el futbolista de Estudiantes. Algo similar ocurrió hace 25 años en el Estadio Tomas Adolfo Ducó.

“Cada vez que pasan hechos similares yo revivo todo lo que me sucedió”, le confesó Diego Graieb a Bolavip a pocas horas del hecho que impactó a todos durante el partido del Pincha.

Un 30 de octubre de 1995, el exfutbolista del Globo chocó cabezas en un partido ante Huracán y cayó sobre el terreno de juego por el impacto. Luego sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo dejó dos minutos sin aire. El estadio quedó en completo silencio.

“Yo sufrí un traumatismo que me hizo perder la conciencia y eso me ayudó para volver a jugar al fútbol sin ningún tipo de miedo, como si no me hubiese pasado nada”, rescató.

A casi tres décadas de su impactante caso, Graieb destacó el trabajo que se realizó este domingo para atender a Javier Altamirano. “Primero hay que remarcar que Javier esté bien de salud y hay que resaltar la rapidez con la que se actuó, yo creo que eso es fundamental. En mi caso tanto el doctor Locaso como Daniel Arias me salvaron la vida tras el paro cardiorrespiratorio que sufrí. Eso fue gracias a la rapidez con la que actuaron”.

A su vez, el ex Huracán separó su experiencia con lo que se vivió este domingo en UNO. “Lo de Altamirano es totalmente diferente, él ha sufrido una descompensación aparentemente y no se sabe el por qué (de las convulsiones). Seguramente los médicos le dirán las causas y una vez que él sepa bien el diagnóstico y pueda prepararse yo creo que Altamirano no va a tener ningún tipo de miedo de volver a jugar”.

Por último, le dejó un mensaje a Altamirano mientras se recupera favorablemente. “Mi consejo es que se apoye en su familia, que se asesore con los mejores médicos que pueda y que tenga fe”.

Qué es de la vida de Diego Graieb

Hoy en día vive en España y lidera un proyecto de scouting con su hermano en el Viejo Continente: “Voy detrás de mi sueño”. Allí reclutan jugadores jóvenes y seleccionan el mejor once por categoría para luego diagramar amistosos a nivel nacional e internacional.

En el último tiempo han jugado amistosos con Huracán, San Lorenzo, Lanús, River, Talleres, Argentinos Juniors, entre otros. Por otro lado, a nivel internacional suelen reclutar mayores de 18 años

En cuanto a su actividad como particular en el mundo del scouting, Graieb suele ser contactado por diferentes clubes para trabajar en el seguimiento de algún jugador puntual en “edades tempranas”, que va desde los 13 hasta los 15 años.